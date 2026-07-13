Köksbiträde / Diskare

Santiago Consulting AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-07-13


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Vi söker en engagerad och stresstålig person till vår grekiska restaurang i Hötorgshallen.
Om jobbet:
Tjänsten är en heltidstjänst där du främst ansvarar för disk och förberedelser i köket. Vi ser att du är noggrann, hjälpsam och trivs med ett högt tempo.
Vi söker dig som:
Är punktlig och ansvarstagande.
Kan arbeta effektivt i ett team.
Vill bidra till att hålla vårt kök rent och välfungerande.
Tidigare erfarenhet från kök är ett plus, men din inställning och vilja att jobba är viktigast för oss.

Publiceringsdatum
2026-07-13

Så ansöker du
Är du rätt person? Skicka din ansökan till info@greekstreet.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
E-post: info@greekstreet.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Santiago Consulting AB (org.nr 559148-2558)
111 57  STOCKHOLM

Arbetsplats
Hötorgshallen

Kontakt
Haitham Nabati
info@greekstreet.se

Jobbnummer
10001924

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