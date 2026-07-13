Köksbiträde / Diskare

Vi söker en engagerad och stresstålig person till vår grekiska restaurang i Hötorgshallen. Om jobbet: Tjänsten är en heltidstjänst där du främst ansvarar för disk och förberedelser i köket. Vi ser att du är noggrann, hjälpsam och trivs med ett högt tempo. Vi söker dig som: Är punktlig och ansvarstagande. Kan arbeta effektivt i ett team. Vill bidra till att hålla vårt kök rent och välfungerande. Tidigare erfarenhet från kök är ett plus, men din inställning och vilja att jobba är viktigast för oss.