Köksbiträde Dirty Taco

Grisen på söder AB / Kockjobb / Stockholm
2026-02-23


Vi söker en kock till en av våra restauranger i Stockholm.
Vi söker dig som är framåtsträvande, serviceinriktad och har förmågan att växla upp när det krävs. Hos oss kommer du att arbeta i ett team vars mål är att se till att varje enskild gäst får den absolut bästa möjliga upplevelsen. Vad vi vill se hos dig:
• Serviceminded
• Ansvarstagande
• Van att hantera stress
Tjänsten startar omgående och kommer omfatta en heltidstjänst. Tjänsten kan komma att tillsättas under rekryteringsperioden så tveka inte på att skicka in din ansökan direkt till: Dani@dirtytaco.se
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: Dani@dirtytaco.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KÖKSBITRÄDE".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Grisen på söder AB (org.nr 559356-5236)
Folkungagatan 126 (visa karta)
116 30  STOCKHOLM

Arbetsplats
Dirty Taco

Jobbnummer
9756580

