Köksbiträde/ chaufför
Solle AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2025-10-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solle AB i Stockholm
Solle AB är ett familjeägt företag i Stockholm. Vi skapar innovativa maträtter som vi levererar till olika mataffärer.
Vi söker nu en hybrid roll där man både jobbar i köket, men även kan hoppas in vid behov som förare och leverera varor till butiker. Det är därmed ett krav att man har manuellt B-körkort.
Som chaufför måste man ha god fysik, kan ta eget ansvar för att man är ute och kör själv. Noggrann och god lokalkännedom.
I köket:
Nu söker vi nya medarbetare främst för att hjälpa till paketera våra färdiga maträtter. Självklart kommer man som köksbiträde även hjälpa till i köket, förbereda råvaror, diska, städa m.m.
Du är en riktig lagspelare och tycker om att jobba i grupp. Du ser dig själv som social och gillar ett högt arbetstempo. Du är noggrann men samtidigt effektiv och tummar aldrig på kvalitet.
Arbetsplatsen ligger intill Svedmyra tunnelbana.
Vi jobbar just nu: Söndagar-Torsdagar. Vanligtvis kvällar från 15:00-23:30.
När man kör börjar man tidigt runt 07:00.
Tjänsten: 60-100%
Skriv köksbiträde i ämnet när ni skickar ansökan via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
E-post: nanionigiri.sweden@gmail.com Arbetsgivare Solle AB
(org.nr 559430-9709)
Grusåsgränd 1 (visa karta
)
121 30 ENSKEDEDALEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9560876