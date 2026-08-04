Köksbiträde
Benne Med Färjan AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2026-08-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Benne Med Färjan AB i Göteborg
Vi söker en ny medarbetare till vårat team på BENNE Lindholmen som är positiv, ansvarstagande, flexibel och har god arbetsmoral som vill vara med att bidra till vår verksamhet. Tjänsten är på 75 %. Arbetet innebär förberedelser och preppning av råvaror, stå vid spisen, uppackning av varor, städning, diskning och service. Arbetstiderna är dagar, kvällar och helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: mans@bennepastabar.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Benne Med Färjan AB
(org.nr 559385-6981)
Götaverksgatan 39 (visa karta
)
417 56 GÖTEBORG Kontakt
Måns Ekström mans@bennepastabar.se 0767761777 Jobbnummer
10022238