Köksbiträde

Benne Med Färjan AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2026-08-04


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Benne Med Färjan AB i Göteborg

Vi söker en ny medarbetare till vårat team på BENNE Lindholmen som är positiv, ansvarstagande, flexibel och har god arbetsmoral som vill vara med att bidra till vår verksamhet. Tjänsten är på 75 %. Arbetet innebär förberedelser och preppning av råvaror, stå vid spisen, uppackning av varor, städning, diskning och service. Arbetstiderna är dagar, kvällar och helger.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: mans@bennepastabar.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Benne Med Färjan AB (org.nr 559385-6981)
Götaverksgatan 39 (visa karta)
417 56  GÖTEBORG

Kontakt
Måns Ekström
mans@bennepastabar.se
0767761777

Jobbnummer
10022238

Prenumerera på jobb från Benne Med Färjan AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Benne Med Färjan AB: