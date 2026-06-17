Köksbiträde
Hh Gastronomi AB / Restaurangbiträdesjobb / Umeå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Umeå
2026-06-17
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Hansson & Hammar på IKSU SPORT/SLU/Volvo
Nu söker vi ett köksbiträde till vår restaurang på IKSU.
Vi serverar Lunchbuffé, smörgåsar, sallader och kaffe men fokus ligger på lunchen
Har du ett brinnande intresse av service, och matlagning och vill hjälpa till med vår goda lunchbuffé -då ska du söka tjänsten hos oss.
I dina arbetsuppgifter ingår tillredning av lunchen, enklare matlagning, sallader, smörgåsar, kaffebryggning. Du är med och utvecklar, kommer med idéer samt ser till så att buffén känns fräsch.
Kassatjänst, städning, diskning samt andra sedvanliga arbetsuppgifter inom restaurangverksamhet ingår i dina arbetsuppgifter.
Vi tror att du är stresstålig, gillar ordning och reda och tycker om att träffa människor, är lyhörd och ser då någonting saknas och kan då fatta snabba självständiga beslut.
Erfarenhet av matlagning är ser vi som en stor fördel men det viktigaste är att du är genuint intresserad. Är du rätt medarbetare utbildar vi dig på plats.
Att du talar svenska och känner starkt för restaurangbranschen förutsätter vi.
Arbetets omfattning gällande arbetstid sker i samförstånd med den sökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
Mail
E-post: hhgastronomi@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HH Gastronomi AB
(org.nr 556689-1528), http://www.hanssonohammar.se
Iksu Sport (visa karta
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906 54 UMEÅ Arbetsplats
Hh Gastronomi AB Kontakt
Magnus Hansson hhgastronomi@gmail.com 0702397354 Jobbnummer
9968382