Köksbiträde
Pizzeria Istra AB / Kockjobb / Helsingborg
2025-11-09
Hjälpa till i köket, förbereda råvaror, diska, städa m.m
Du ska vara ordningsam, stresstålig och även kunna samarbeta.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Dilim87@hotmail.com
E-post: Dilim87@hotmail.com
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pizzeria Istra AB
(org.nr 559167-5409)
Elinebergsplatsen 14
)
256 59 HELSINGBORG Arbetsplats
Istra AB, Pizzeria Jobbnummer
9595609