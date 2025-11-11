Köksbiträde - CHiôi
2025-11-11
CHiÔi är en modern vietnamesisk restaurang som ligger oss varmt om hjärtat. Relativt nyöppnad restaurang mitt i city, Mäster Samuelsgatan 39. Med äkta vietnamesisk mat med ett modernt / skandinaviskt upplägg, i en modern, cool miljö. Vi är ett glatt och drivet team som gillar mat och matens historia.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi lär dig de vietnamesiska köket, du får en grundlig genomgång. Du kommer jobba tätt ihop med din kollegor och vi är ett glatt gäng som gillar att ha roligt tillsammans.
Vem är du?
Som Köksbiträde hos oss ser vi att du är en social och glad person som gillar att jobba i högt tempo och gilla att jobba i ett starkt team. Du har några års erfarenhet av restaurang samt att du har någon form av utbildning.
I arbetet som Köksbiträde ingår:
Matlagning varm och kallkök samt prepp
Följa de rutiner och riktlinjer som finns
Ha kunskap om de rutiner som gäller för hygien när man arbetar med mat.
Ha många bollar i luften.
Allt förekommande i ett restaurangkök
Jobba både lunch Kväll och helg.
Är du vår nya stjärna? Skicka in din ansökan så berättar jag mer!
En inskickad video är högt betydande för oss.
CHiôi tillhör SENGROUP som är en asiatisk restaurangkoncern med rötterna i Stockholm. Idag har vi 9 restauranger i 6 olika städer, från Umeå i norr till Värnamo i söder. Vi vill erbjuda våra kunder välsmakande och kvalitativ mat med inspiration från Sydasien där våra olika koncept skapar ett stort utbud av rätter, smaker och råvaror.
Vår ansökningsprocess ligger digitalt i framkant och låter dig ansöka direkt från din mobil på några få minuter utan varken CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens samt göra en kort video-presentation. Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Se ngroup AB
(org.nr 556997-0113) Arbetsplats
Sengroup Jobbnummer
9598238