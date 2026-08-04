Köksansvarig till Himlen
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2026-08-04
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Restaurang Himlen ligger på 25:e och 26:e våningen i Skrapan mitt på Götgatan. Vår ambition är att ge våra gäster en helhetsupplevelse i en miljö med fantastisk utsikt och avslappnad söderkänsla. Våra två restauranger håller hög kvalité både i mat och dryck samt service. Köket, med 46 platser och Grill & Cocktail, med 60 platser och ytterligare 150 platser i bardelen, erbjuder vi våra gäster spännande menyer. Så nära himlen man kan komma! Välkomna. Läs mer om oss på https://www.restauranghimlen.se/
Är du vår nya Köksansvarig på Himlen?
Vi söker dig som har jobbat i à la carte kök av hög standard, haft en arbetsledande roll under en tid och som vill vara med oss på resan mot att bli en klassiker på Södermalm. Du har ett naturligt ledarskap, är kvalitetsmedveten och vill jobba med ett team som älskar gästen.Tjänsten är förlagd på dagtid, kvällstid och helger.
Om rollen
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta aktivt i service och leda köksteamet i det dagliga arbetet på ett strukturerat och effektivt sätt. Du kvalitetssäkrar maten och ser till att alla jobbar åt samma håll. Du är ansvarig för inköp och ser till att råvarukostnad och personalkostnader hålls.Du jobbar tätt med Kökschef som är din närmsta chef. Det största administrativa ansvaret ligger på Kökschef som även kommer att vara aktiv i produktion och service.
Vi tror att du har
Minst 3 års erfarenhet som kock från à la carte kök av hög standard.
Erfarenhet från arbetsledande funktion så som souschef.
God ledarskapsförmåga.
Passion och intresse för matlagning.
Det här kan vara ditt drömjobb om du värderar
Kvalité och service, i allt du gör.
Att vara en del av ett team där vi tillsammans skapar den bästa upplevelsen för våra gäster.
Att tillhöra ett roligt och passionerat gäng.
̈ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sjöstadsgruppen AB
(org.nr 556712-9613)
Götgatan 78 (visa karta
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118 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Restaurang Himlen Kontakt
Rekryterare
import workbuster import@workbuster.se Jobbnummer
10021425