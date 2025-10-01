Köksansvarig till Anstalt/Häkte Hinseberg
Kriminalvården, Anstalten Hinseberg / Restaurangbiträdesjobb / Lindesberg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Lindesberg
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Hinsebergs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/hinseberg/#verksamhet
Läs mer om anstalten Hinsebergs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/hinseberg/#om Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
I din roll som köksföreståndare leder du dagliga arbetet i produktionsköket, men det formella personalansvaret ligger hos kriminalvårdsinspektören. Som köksföreståndare ansvarar du för planering, kvalitetssäkring, fakturahantering samt inköp inom given budget. Vidare har du ansvar för egenkontroll och livsmedelshygien utifrån gällande lagar och rutiner. Utöver de administrativa delarna i tjänsten förväntas du också bidra i det dagliga arbetet som stöd för kockarna i köket samt i samverkan med anstaltens övriga personalgrupper. Du förväntas kunna driva egna processer, vara nytänkande samt initiativtagande och ha ett hållbarhetstänkt. Detta innebär även att vara en aktiv del i tillagning av mat och städning av kök, kommunicering och planering med andra funktioner på anstalten samt samarbete med kollegor inom myndigheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Restaurang- och/eller storhushållsutbildning på gymnasienivå alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Erfarenhet av att arbeta i storkök
• Erfarenhet av att arbeta som köksföreståndare/köksansvarig, företrädesvis inom kriminalvården
• Erfarenhet av att hantera fakturor, beställningar/inköp och uppföljning av budget.
• Goda kunskaper i livsmedelshygien- och egenkontroll
• Goda kunskaper kring specialkost och allergier
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• Goda datakunskaper
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av att arbeta i arbetsledande funktion
• Goda kunskaper om arbetsmiljö
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
