Kockar till Strandgärdet, Visby
Region Gotland / Kockjobb / Gotland Visa alla kockjobb i Gotland
2026-03-22
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Strandgärdets kök
På Strandgärdets kök lagar vi måltider till restaurangen på lasarettet, till patienter inom sjukhuset samt till bland annat äldreboenden.
Här produceras både varma och kylda måltider, med fokus på kvalitet, näring och smak. Vi arbetar dagligen med specialkost och individanpassade måltider för att möta olika behov inom vård och omsorg.
Verksamheten är igång året runt, vilket innebär att vi har öppet 365 dagar om året. Arbetet är förlagt till dagtid, med tjänstgöring varannan helg. Totalt tillagas ett stort antal måltider varje dag, vilket ställer krav på god planering, samarbete och effektivitet.
Hos oss arbetar cirka 25 medarbetare med bred kompetens och ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Nu söker vi fyra nya kollegor som vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling och leverera måltider som gör skillnad.Publiceringsdatum2026-03-22Arbetsuppgifter
Som en del av teamet på Strandgärdets kök kommer du bland annat att:
Förbereda och tillaga goda och näringsriktiga måltider.
Säkerställa att förberedelser, matlagning och efterarbete sker på ett säkert och effektivt sätt.
Aktivt arbeta för ständiga förbättringar och delta i utvecklingen av köket, restaurangen och verksamheten i stort.
Upprätthålla hög kvalitet på det köket levererar och alltid ha kvalitet i fokus, i nära samarbete med dina kollegor.
Bidra till en god stämning och ett positivt arbetsklimat.
Säkerställa korrekt hantering av specialkost samt arbeta i kostprogrammet Matilda.
Vara del av en flexibel verksamhet som hanterar förändringar på ett bra sätt genom att rotera inom köket, köksområdet och avdelningen.
Vem är du?
Vi söker främst dig som har en dokumenterad restaurangutbildning, till exempel en treårig gymnasieutbildning med inriktning mot restaurang och måltidsservice, en KY-utbildning eller annan relevant utbildning som vi bedömer likvärdig. Erfarenhet från arbete i kök och restaurang är meriterande. B-körkort är ett krav.
För att trivas i rollen är det viktigt att du har erfarenhet av storkök och matlagning, men lika mycket värdesätter vi din nyfikenhet och vilja att lära nytt. Erfarenhet av specialkost, restaurangservering och möten med gäster är en fördel, men det viktigaste är att du vill utvecklas och bidra i ett team där lärande och erfarenhetsutbyte sker varje dag.
Du är en självständig och stabil person som tar ansvar för ditt arbete, samtidigt som du har en stark helhetsyn och förstår hur din insats påverkar gäster, kollegor och verksamheten i stort. Du är flexibel och initiativtagande, ser möjligheter till förbättring och vill aktivt bidra till utvecklingen av kök och restaurang.
Du har en god samarbetsförmåga och tydlig kommunikation, och du trivs med att arbeta nära kollegor och gäster. Din serviceinriktning gör att du alltid har gästen i fokus, och du kan anpassa dig efter situationer och behov på ett lugnt och professionellt sätt.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Vänligen följ nedan länk för att komma till Polisens belastningsregister:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Om regionstyrelseförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för koncernstyrning, strategisk planering och ärendeberedning. Vi arbetar även med regional utveckling och kultur- och fritidsverksamhet. Vi fungerar som ett internt stöd till regionens övriga förvaltningar. Tillsammans månar vi om kvalitet och effektivitet för dem vi finns till för. Via vårt ansvar för räddningstjänsten på Gotland är vi också en viktig del i medborgarnas trygghet och säkerhet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/367".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803)
För detta jobb krävs körkort.
Köksområde 2
Matilda Struwe, rekryterare 0498-203574
9811810