Kockar till semestervikariat
Göteborgs kommun / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-02-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Om oss
Var med och sprid matglädje inom äldreomsorgen! Vi söker dig som vill sommarjobba som kock.
Hos oss lagar du husmanskost, bakar och skapar desserter från grunden med hög kvalitet och riktiga råvaror.
Dina arbetsuppgifter är tillagning och servering av goda och näringsriktiga måltider till våra kunder. I våra kök lagar du mat från grunden, har säsongsanpassade menyer och arbetar aktivt med att minska matsvinnet. I arbetsuppgifterna ingår även disk, städ och egenkontroll. Eftersom verksamheten är igång alla dagar om året arbetar du på olika schemalagda arbetspass inom tidsramen kl. 06:00-17:30 samt vissa helger.
Med våra sommarjobb blir du mästare på att möta människor och får med dig solskenshistorier som lyser upp din sommar. Även till hösten finns möjlighet att fortsätta som timvikarie.
Tillsammans arbetar vi för att de äldre ska känna trygghet, tillit och kunna leva ett så gott liv som möjligt, med självständighet varje dag, hela livet. Vi har arbetsplatser i hela Göteborg så du har alla möjligheter att jobba där det passar dig. Det ska vara roligt att gå till jobbet och vi söker dig som kan tillföra glädje och har viljan att lära!
Om dig
Du arbetar bra med andra genom att lyssna, visa intresse och respekt. Du är positiv, lösningsfokuserad och villig att hjälpa till. När arbetsdagen blir annorlunda än planerat kan du ändra ditt arbetssätt och ser möjligheterna i förändringen. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Det du påbörjar ser du alltid till att slutföra.
Vi har även några krav
- Du måste ha fyllt 18 år innan 1 juni 2026, i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2023:2, kap. 8)
- Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift krävs då arbetet innebär att föra information vidare till kollegor
- God digital kompetens då du behöver hantera olika IT system
- Utbildning eller pågående utbildning som kock
Meriterande men inga krav
- Arbetslivserfarenhet från storkök eller restaurang
- Arbetslivserfarenhet från livsmedelshantering, hygien samt seniormåltider
Varmt välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-02-17Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/731". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Madeleine Söderlund, Rekryteringsansvarig 031-3668324 Jobbnummer
9748432