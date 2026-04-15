Kockar till pooltjänster

2026-04-15
Brinner du för hållbar matlagning och vill vara med och utveckla framtidens mat? Gillar du variation i arbetet och ser det som utvecklande och roligt att få arbeta i fler verksamheter? Då kanske du är vår nya kollega! Vi söker just nu kockar till vår verksamhet som vill vara med och utvecklas tillsammans med oss, välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
I en pooltjänst hos oss kommer du att ha din grundplacering i ett gymnasie- eller äldreomsorgskök men förväntas även att täcka upp på andra verksamheter inom team 4 och 5 där det finns behov av personal, detta kan innebära arbete på andra gymnasie- eller äldreomsorgskök och att omfattningen i respektive kök kan variera. Då köken är belägna på olika platser i Örebro behöver du därmed vara beredd på att förflytta dig mellan olika kök. De dagar då du inte täcker upp på andra verksamheter arbetar du i köket där du har din grundplacering. Gillar du variation i arbetet och ser det som utvecklande och roligt att få arbeta i fler verksamheter så kan den här tjänsten vara för dig.
I köken strävar vi inte bara efter att laga god mat av hög kvalitet utan också göra det med ett starkt engagemang och fokus på service. Lagarbete är en av våra nycklar till framgång och vi gör dagligen jobbet tillsammans. Vi förväntar oss att du bidrar till ett gott samarbete och deltar aktivt i kökets och restaurangens kvalitetsutveckling. Vi tror på att mat ska vara både god och ansvarsfull, och därför arbetar vi aktivt med att minimera vår miljöpåverkan samtidigt som vi maximerar smaken och kvaliteten på våra rätter.
I tjänsten ingår helgtjänstgöring, under helgerna kommer du enbart att jobba i äldreomsorgskök.
Exempel på arbetsuppgifter:
tillagning av näringsriktiga och välsmakande måltider
anpassning av specialkost för olika behov, inklusive mat som är konsistensanpassad
ansvara för att maten håller fullgod kvalitet och utför allt arbete i enlighet med verksamhetens egenkontrollprogram
ansvara för att köket och tillhörande utrymmen håller en god ordning och hygien
Om arbetsplatsen
Vi i måltidsverksamheten förser skolor, gymnasier och vård- och omsorgsboenden med god, vällagad och säker mat. Vi lagar mat från grunden med råvaror av god kvalitet och vi arbetar för att minska matens klimat- och miljöpåverkan. Våra 260 medarbetare arbetar i 60 kök runt om i Örebro kommun. Gemensamt för oss i verksamheten är vår övertygelse om att måltider kan göra skillnad. Skillnad för hälsa och miljö, för våra elevers studieresultat och för vardagen för kommunens äldre. För att bidra till en hållbar framtid arbetar vi efter konceptet "Smartare mat" som du kan läsa mer om här.https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/sa-arbetar-vi-med/maltider-i-kommunens-kok-och-serveringar.html Kvalifikationer
För att trivas hos oss ser vi att du är van att ta eget ansvar. Du duktig på att strukturera, prioritera och tar ett helhetsansvar över ditt arbete. Som person är du trygg och engagerad i din roll. Du har ett positivt förhållningssätt mot gäster och kollegor och förstår att ditt engagemang har avgörande betydelse för våra gäster, deras matupplevelse och vår utveckling. Att vara uppmärksam på andra och att vara tillmötesgående gentemot personer i din omgivning är för dig naturligt och du har ett intresse och vilja för att hjälpa andra. Det är viktigt att du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med matgästerna och personal samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. För att kunna utföra uppdraget som kock krävs även god datorvana då vi använder digitala kostdatasystem. Kvalifikationer
kockutbildning
Meriterande:
B-körkort
erfarenhet av arbete i restaurangbranschen
arbetslivserfarenhet av hållbar matlagningTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 2-3
Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb
.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 29 april.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tos 1512/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
701 35 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kostchef
Åsa Sandholm 070 - 380 25 11
