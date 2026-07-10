Kockar till Avesta Kommun
Avesta kommun, Måltid / Kockjobb / Avesta Visa alla kockjobb i Avesta
2026-07-10
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avesta kommun, Måltid i Avesta
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid – vill du vara med?
4 plats(er).
Vi söker nu fyra kockar.
Mat som gör skillnad varje dag.
Vi söker dig som vill bidra till matglädje, kvalitet och trygghet i människors vardag. I Avesta kommun är måltider mer än bara mat - det skapar gemenskap, energi och välmående för barn, elever och äldre varje dag.
Hos oss blir du en del av ett arbetslag där vi hjälps åt, delar erfarenheter och arbetar tillsammans för att skapa goda måltidsupplevelser med kvalitet och omtanke i fokus. Med ett prestigelöst arbetssätt där samarbete, engagemang och service står i centrum bidrar du till ett arbete som märks och känns - varje dag.
Bli en del av vårt arbete för goda och hållbara måltider och var med och utveckla Avesta kommun tillsammans med oss. Framtiden bygger vi idag.
Om rollen.
Som kock i Avesta kommun arbetar du med att planera, tillaga och servera måltider med fokus på kvalitet, näring och god service. Du bidrar till att skapa en trygg och trivsam måltidsmiljö där människor känner sig välkomna och sedda. I rollen ingår att arbeta med matlagning, specialkost, egenkontroll, kökshygien samt att bidra till en hållbar och effektiv verksamhet. Du arbetar tillsammans med kollegor för att planera och utveckla det dagliga arbetet, du bidrar till ett gott samarbete i arbetsgruppen för att skapa en positiv arbetsmiljö. Du blir en del av en verksamhet där matglädje, ansvarstagande och service är viktigt.
Vem är du?
I Avesta kommun vet vi att snällaste laget vinner - därför söker vi dig som bidrar till ett gott samarbete, hjälper till där det behövs och skapar arbetsglädje tillsammans med andra.
Du är ansvarstagande och arbetar strukturerat, du trivs där tempo stundtals kan vara högt.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för mat, kvalitet och service och som tycker om att arbeta tillsammans med andra mot gemensamma mål. Du är flexibel och har förmåga att anpassa dig när verksamhetens behov förändras.
Hos oss gör ditt arbete skillnad varje dag - och vi tror att de bästa resultaten skapas tillsammans.
Vi söker dig som:
• Har utbildning inom restaurang och livsmedel eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Har erfarenhet av arbete i kök
• Har god kunskap om livsmedelshygien/egenkontroll
• Har god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift
• Har grundläggande digital kompetens
Meriterande om du har erfarenhet av arbete i storkök, specialkost eller måltidsverksamhet inom offentlig sektor. Vi ser positivt på erfarenhet av hållbarhetsarbete, menyplanering och arbete för minskat matsvinn.
Kock på förskola, skola och äldreomsorg där helgtjänstgöring kan förekomma
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335145/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta Kommun
(org.nr 212000-2262)
Kungsgatan 32 (visa karta
)
774 30 AVESTA Arbetsplats
Avesta kommun, Måltid Kontakt
Enhetschef
Angelica Ström maltider@avesta.se +46226645000 Jobbnummer
9998880