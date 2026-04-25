Kockar sökes
2026-04-25
Vi söker erfarna kockar som brinner för sitt yrke och har flera års erfarenhet. Du trivs med att arbeta med färska råvaror och att samarbeta med dina kollegor.Kvalifikationer
Flera års erfarenhet som kock.
Kreativ och engagerad i att ge det lilla extra.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Körkort B, då du kommer att jobba på båda restaurangerna.
Vad vi erbjuder:
Morgon-, dag- och kvällspass 4-6 dagar i veckan.
50%-100% eller extra timmar, anpassat efter dina behov.
Två olika arbetsplatser, Skeviks Gård och Hotell Blå Blom för en varierad arbetsmiljö.
Tillträde: snarast
Ansök redan idag på jobb@skevik.se
Ansökningsförfarandet och rekrytering sker löpande tills vi fyllt alla platser.
För frågor, ta kontakt med vår platschef Sofia Rosengren sofia.rosengren@skevik.se
Vi är medlemmar i Visita och tillämpar kollektivavtal utformat mellan Visita och HRF för dessa tjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: jobb@skevik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kockar". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skeviks Gård Hotell & Konferens AB
(org.nr 556760-1652), http://skevik.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skeviks Gård Kontakt
Platschef
Sofia Rosengren sofia.rosengren@skevik.se 0704580507 Jobbnummer
9875975