Kockar hel & deltid !
B.Q Accounting AB / Kockjobb / Stockholm
2025-09-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi letar för kunds räkning efter flera Kockar som vill vara med i vår resa och skapa en upplevelse tillsammans med resten av vår team! Vi är en nystartad restaurang i hjärtat av Hornstull, vi söker efter dig som är intresserad av vin och mat. Vår kommer ha en stor fokus på vin & mat, vi erbjuder utbildningar tillsammans med våra leverantörer om vad vi serverar. Kunskap är viktig inom det vi gör. Vi är en liten restaurang så vi söker dig som har rätt känsla för service och vill vara en viktig del av oss. Om du är passionerad, driven och önskar att vara en del av ett team som älskar att utvecklas, väntar vi på din ansökan.
Krav: Minst 2 års erfarenhet.
Startdatum: Intervjuer sker löpande. Antal platser: 1st Startdatum omgående
Arbetstid: Hel/deltid - kvällar och helger & bruncher! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare B.Q Accounting AB
(org.nr 559079-5448), https://bqredovisning.se/ Arbetsplats
BQ Kontakt
Luis Botero jobb@bqredovisning.se 0739129716 Jobbnummer
9511547