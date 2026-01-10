Kockar
Sollidens Slott är Kungafamiljens sommarparadis på Öland. Sollidens slottspark som är unik i sitt slag besöks årligen av ca 70 000 besökare.
Utöver parken arbetar vi även med utställningar, guidningar och evenemang. I Slottsboden erbjuder vi kunderna ett unikt sortiment av presentartiklar.
Vår restaurang Kaffetorpet serverar varm vällagad mat, matiga smörgåsar och sallader. Vi tar vara på skörden från Sollidens trädgårdsodling och arbetar ständigt med att förbättra vårt utbud.
Nu söker vi kockar till säsongen 2026.
Vi söker dig som är en engagerad kock med genuint matintresse.
Arbetet innebär:
• Förberedelser och service.
• Säker hantering av råvaror enligt gällande krav.
• Att tillaga rätter enligt menyer och recept och att se till att varje tallrik som lämnar köket håller hög kvalitet - både smakmässigt och visuellt.
• Samarbete i köket för effektivt och säkert flöde.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av kockyrket.
• Är stresstålig och tycker om att arbeta i ett högt tempo.
• Är kreativ och har ett genuint intresse för mat.
• Är noggrann och ordningsam
• Uppskattar lagarbete.
Tjänsten är en säsongsanställning maj - september.
Lön enligt överenskommelse.
Vi tillämpar löpande urval vid rekryteringen.
Ansökan med CV, personligt brev och referenser skickas till:ansokan@sollidensslott.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: ansokan@sollidensslott.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollidens Slott AB
(org.nr 556624-4736), http://www.sollidensslott.se
Solliden (visa karta
)
387 92 BORGHOLM Kontakt
Verksamhetschef Sollidens Slott AB
Carolina Thaysen carolina.thaysen@sollidensslott.se 0706098148 Jobbnummer
9677119