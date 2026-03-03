Kock-Barista
2026-03-03
Kökspersonal sökes till Caffè L'Antico
Caffè L'Antico är ett charmigt italienskt café som funnits i 9 år och som nu behöver förstärkning. Vi är en liten, personlig verksamhet där kvalitet, tempo och service går hand i hand.
Nu söker vi dig som vill bli en viktig del av vårt köksteam.
Om tjänsten
Du kommer att arbeta med:
• Förberedelse och tillagning av lättare rätter
• Sallader, smörgåsar, pasta och kvällsservering
• Mise en place och köksplanering
• Städning och egenkontroll
Tjänsten är heltid alt deltid efter överenskommelse schemalagd och innefattar dag-, kväll- och helgarbete.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av köksarbete (café, restaurang eller liknande)
• Är självgående och strukturerad
• Klarar av att arbeta i högt tempo
• Är positiv, ansvarstagande och lösningsorienterad
• Talar svenska eller engelska
Erfarenhet av italiensk matlagning är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder:
• En familjär arbetsplats med härlig stämning
• Möjlighet att vara med och utveckla konceptet
• Trygg anställning enligt överenskommelse
• Ett litet team där alla är viktiga
Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv till: espresso@caffelantico.se
Märk ansökan: "Kök - Lantico"
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: espresso@caffelantico.se Arbetsgivarens referens
