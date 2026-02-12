Kock Varggransstugan
Varggrytan AB / Kockjobb / Härjedalen Visa alla kockjobb i Härjedalen
2026-02-12
, Älvdalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varggrytan AB i Härjedalen
Nu söker vi personal inför sommarsäsongen 2026 på Varggransstugan!
Gillar du att jobba i högt tempo, i ett arbetslag med varm familjekänsla och brinner för god mat och god service? Älskar du fjällen i alla årstider? Vill du vara med och fortsätta utveckla Varggransstugans nästa kapitel? Sök då till oss!
Varggransstugan ligger på Varggransfjällets topp med en magisk utsikt över flera fjäll, en helt unik arbetsplats. På sommaren går det att ta bilen hela vägen upp till oss, på vintern gäller skoter, skidor eller till fots. Läs gärna mer om oss på vår hemsida.
Vi söker:
• Kock, heltid
Arbetstiderna är främst dagtid men även minst en kväll i veckan. Lön efter överenskommelse.
Meriterande:
• B-körkort
• Tillgång till bil
Start: Juli 2026. Pågår augusti ut med möjlighet till förlängning.
Maila CV och personligt brev till simon@varggransstugan.se
. Rekrytering sker löpande så skicka din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: simon@varggransstugan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock heltid Varggransstugan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varggrytan AB
(org.nr 559500-9241), https://varggransstugan.se/
Varggranstjärn 100 (visa karta
)
846 94 VEMDALEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varggransstugan Jobbnummer
9738985