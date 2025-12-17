Kock till verksamhetsområde Vänersborg
2025-12-17
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Vänersborg består av två anstalter i Vänersborg och ett häkte i Uddevalla. Anstalten Östragård är en öppen anstalt med plats för 192 klienter. Anstalten Brinkeberg är en sluten anstalt med plats för 144 klienter och Häktet Uddevalla har 57 platser. Vi är en innehållsrik verksamhet och hos oss arbetar kriminalvårdare, administratörer, sjuksköterskor, kockar, lärare, produktionsledare, chefer med flera. Vi är en modern myndighet som bjuder på utvecklingsmöjligheter och utmaningar där du får vara med och påverka framtiden.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i anstalternas storkök och ingå i ett arbetslag tillsammans med köksansvarig och köksbiträden. Arbetsuppgifterna består av vanligt förekommande arbetsuppgifter i storkök såsom planering, beredning och tillagning av lunch och middag till de intagna. Tillagning av specialkost och annan särskild kost förekommer. Städning av kökets lokaler, disk och egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning ingår i arbetsuppgifterna. Samarbete med personal i andra funktioner ingår som en naturlig del i arbetet. Enklare administration, inköp och varumottagning kan förekomma. Personalen har ett periodplanerat schema där helgtjänstgöring ingår i arbetet. I rollen som kock ingår även att handleda klienter som arbetar i produktionsköket på anstalten Östragård. Sedan november-25 finns även ett produktionskök på anstalten Brinkeberg. Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du är lugn och kontrollerad i stressituationer och samarbetar bra med andra människor. Du har ett gott omdöme och tar ansvar för dina uppgifter. Du har förmågan att göra korrekta
avvägningar och prioriteringar. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utifrån mottagares förutsättningar.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Restaurang- eller storhushålls utbildning på gymnasienivå alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta i storkök
• Erfarenhet av att arbeta med egenkontroller
• Erfarenhet av att arbeta med specialkost
• God datavana
• Erfarenhet av kostdatasystem
• B-körkort
• Erfarenhet av arbete inom kriminalvården
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
