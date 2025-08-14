Kock till vår Skybar
2025-08-14
Är du redo för en ny utmaning på en plats där modern design möter skånsk charm? Motel L Lund, beläget i den nya och spännande stadsdelen Brunnshög, erbjuder en unik arbetsmiljö där du får vara med och skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster. Hotellet, som öppnade i augusti 2021, har hela 12 våningar med 252 rum och en imponerande skybar som ger en hänförande utsikt över det vackra skånska landskapet.
Som en del av vårt team kommer du att arbeta i hjärtat av Motel L - vår välkomnande och stilrena lobby, en plats där gäster kan mingla, arbeta eller bara koppla av med ett glas i baren. Vi erbjuder en inspirerande och modern arbetsmiljö med en stark laganda, där service och gästnöjdhet alltid står i centrum. Motel L är dessutom känt för sin slogan "More is less", vilket innebär att vi levererar hög standard till ett förmånligt pris - och detsamma gäller vår arbetskultur: vi ger mer, med en enklare och bättre arbetsvardag för dig.
Om du letar efter en plats där du får växa tillsammans med ett engagerat team, samtidigt som du får arbeta i en dynamisk och innovativ miljö - då är Motel L Lund din nästa arbetsplats!
Välkommen att bli en del av vår resa!Publiceringsdatum2025-08-14Beskrivning
Vi söker en extra kock till vår Skybar & vår Lobbybar med uteservering.
I vår Skybar/Lobbybar serverar vi en bistromeny.
Arbetstiderna gäller främst kvällar men kan komma att varieras med dagar.
Du är snabb och kvick på fötterna och gillar att arbeta i team, alltid med ett leende!
Att leverera en extraordinär måltidsupplevelse till gästen med hög serviceanda är en primär arbetsuppgift.Dina arbetsuppgifter
Du tycker om att jobba och har yrkesstolthet som kock.
I vårt kök arbetar du med alla sysslor med fokus på matlagning, kvalitet, presentation och hygien.
Arbetet innebär att man har ansvar för köket under servisen. Att man kan planera sitt arbete både enskilt och i grupp. Periodvis är det högt tryck och då behöver man kunna växla upp i tempo och arbeta smart och effektivt. Utan att kvaliteten påverkas.
Vårt kök servar både vår skybar och lobbybar med luncher, kvällsmenyer och sport middagar. - du kommer därför att vara med och jobba med alla delar.Kvalifikationer
Du har med dig en kockutbildning på någon nivå eller kan visa erfarenhet i motsvarande grad.
Yrkeserfarenhet som kock och gärna erfarenhet att arbeta som självständig kock.
Som person tycker du om att utvecklas, lära nytt och ha en mängd olika arbetsuppgifter. Du tycker om att ha ordning och reda omkring dig och gillar att jobba tillsammans med andra människor.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Arbetstiderna är främst kvällstid mer varierande tider.
Anställningen avser extra vid behov.
VI har kollektivavtal med HRF.
Tillträde snarast.
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd koncern i stark tillväxt. Vi äger, förvaltar och utvecklar varumärken och koncept inom hotell- och restaurangnäringen. Sedan 2015 har vi mer än fördubblat antalet hotell och expansionen fortsätter. Koncernen består i dag av 46 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland som drivs under varumärkena ProfilHotels, Apartments by Ligula, Motel L, Good Morning Hotels och Collection by Ligula. Genom avtal driver vi även fem Best Western Plus hotell. Vi sysselsätter normalt ca 800 årsanställda och omsätter över 1 400 MSEK. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/144". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ligula Hospitality Group AB
(org.nr 556792-6497) Arbetsplats
Parcere AB, Motel L Lund Jobbnummer
9458005