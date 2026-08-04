Kock till Texas Longhorn i Linköping
Aktiebolaget Restaurang Normandie Barhanko / Kockjobb / Linköping Visa alla kockjobb i Linköping
2026-08-04
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Att ha kul på jobbet är ett av Texas motton. För har vi som jobbar kul, får våra
gäster en bra och autentisk upplevelse på våra restauranger.
Köttet är kärnan i verksamheten, det ska vara av hög kvalitet och ska grillas över
äkta grillkol för den rätta amerikanska känslan.
Hos oss är vi ett glatt och sammansvetsat gäng som jobbar ihop och söker dig som
kan bli en del av detta team.
Vi söker dig som har kockvana. Har du glöden, viljan och är rätt person så lär vi dig resten! Vi hoppas på din ansökan, helst idag!
#jobbjustnu
Välkommen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: linkoping@texaslonghorn.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Restaurang Normandie Barhanko
(org.nr 556314-9193), http://www.texaslonghorn.se
S:t Larsgatan 25 C (visa karta
)
581 07 LINKÖPING Arbetsplats
Normandie Barhanko, AB Restaurang Jobbnummer
10022085