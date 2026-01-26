Kock till skolor och förskolor
2026-01-26
Tjänsten är placerad inom förvaltningen Verksamhetsstöd och service som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Inom förvaltningen finns kommunens interna tjänster och servicefunktioner samlade. Vi bidrar till utveckling av kommunens verksamheter och kommunövergripande servicelösningar.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!
Arbetet som kock innebär samtliga förekommande arbetsuppgifter i ett kök. Du kommer att tillaga och servera frukost, mellanmål och lunch, samt specialkost i enlighet med gällande avtal. Till dina ansvarsområden hör också att rätt produkt packas i rätt tid och kommer till rätt kund. Du kommer även att möta våra gäster under serveringstid samt digitalt beställa livsmedel och övriga produkter från våra upphandlade leverantörer. Du kommer att arbeta med egenkontroll och efterarbete såsom städning samt disk.
Arbetet som resurskock innebär att du vid vissa tillfällen ersätter någon annan i ett kök inom ett restaurangområde, utifrån behov. Arbetet som kock är förlagt dagtid. De flesta kök är öppna dagtid måndag till fredag, ett utav våra kök har öppet dagtid alla dagar i veckan året om.
Din arbetsplats
Kost & Restaurang ansvarar för matlagning till Linköpings grundskolor och gymnasieskolor. I våra 70 kök arbetar 250 medarbetare som lagar cirka 26 000 portioner mat om dagen som serveras i egen skolrestaurang eller levereras till förskolor samt äldreomsorgen. Vårt uppdrag är att erbjuda våra kunder en prisvärd måltid som är vällagad och näringsrik. Vi är måna om att vår verksamhet ska genomsyras av god kvalitet och professionalitet. Vi utgår från våra mål och kvalitetsstandard att tillaga maten efter säsong och så mycket som möjligt från grunden och nära gästen för att främja hälsa och ta hänsyn till miljö och klimat.
Din arbetsplats blir på någon av våra skolor eller förskolor inom kommunen.
Vi ger dig information för att ge dig rätt förutsättningar att göra ett bra jobb, ett friskvårdsbidrag som du kan använda till hälsofrämjande fysisk aktivitet och vi har avgiftsfria arbetskläder.
Du som söker
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning inom restaurang och livsmedel, storhållsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Alternativt, av arbetsgivaren bedömd, likvärdig arbetslivserfarenhet. Det är meriterande om du har en flerårig arbetslivserfarenhet av matlagning.
Vidare är det ett krav att du har kunskap gällande specialkost och meriterande om du har flerårig arbetslivserfarenhet inom detta område. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med skolmat och att digitalt beställa varor. Arbetet kräver goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift för att säkerställa matens kvalitet, gästens hälsa och din egen säkerhet.
Vi söker dig som är trygg och stabil i din yrkesroll och besitter en god självinsikt. Du har förmågan att skilja på det personliga och professionella och anpassar ditt förhållningssätt efter situationen. Då arbetet innebär deadlines ser vi att du förblir lugn, stabil och kontrollerad även i pressade och stressade situationer. Vidare är du engagerad och lägger ner tid och energi på ditt arbete. Som person är du lyhörd och kommunicerar väl med andra. Du trivs med att samarbeta och har förmåga att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
Enligt skollagen (2010:800) kommer i den här rekryteringen utdrag ur belastningsregistret att begäras. Beställ ditt utdrag först om du blir kallad på intervju.
Välkommen med din ansökan!
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 10
Ref. nr: 16610
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Enligt avtal
Restaurangområdeschef
Carola Hultmark carola.hultmark@linkoping.se 013-26 36 37 Jobbnummer
