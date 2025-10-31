Kock till skolkök
Watma Education AB / Kockjobb / Trollhättan Visa alla kockjobb i Trollhättan
2025-10-31
Ditt uppdrag
Som kock hos oss blir du en viktig del av ett engagerat och hjälpsamt team. Vi lagar god, näringsrik mat från grunden och strävar efter att ge våra elever och medarbetare en riktigt bra matupplevelse varje dag.
Du kommer att arbeta brett i köket - från varm- och kallkök till specialkost - och behöver därför ha goda kunskaper inom hela kökets arbetsområden. Vi hjälps även åt i disken när det behövs, för att hålla ett gott samarbete och flöde i köket.
För att ansöka vill vi att du har Gedigen erfarenhet av matlagning, gärna från både restaurang och storkök.
Flytande svenska i tal och skrift, samt god förståelse för engelska.
Kännedom om lagar och regler kring livsmedelshantering, egenkontroll och HACCP (utbildningsbevis är meriterande).
För att lyckas i rollen vet vi att du är Smakdriven, nyfiken och har ett öga för detaljer.
Problemlösningsorienterad - i köket händer det alltid saker, och du gillar att hitta lösningar.
En lagspelare med positiv inställning, som bidrar till ett varmt och trevligt arbetsklimat.
Flexibel och noggrann, med högt fokus på hygien och kvalitet.
Villkor Anställningsform: Uppehållstjänst (15 uppehallsdagar). Provanställning tillämpas.
Tjänstgöringsgrad: 80%.
Tillträde: 7 januari 2026.
Vi strävar efter att erbjuda en fördomsfri och inkluderande rekryteringsprocess. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, där vi efterfrågar ditt CV men du behöver inte skicka med något personligt brev. För att få veta lite mer om dig vill vi istället att du besvarar ett antal frågor som du hittar om du klickar vidare till ansökan. Om du går vidare efter ansökan kan du komma att få en länk till ett arbetspsykologiskt test. Testerna vi använder tar utgångspunkt i aktuell forskning och fungerar som ett stöd i bedömningen.
Våra rekryteringsprocesser består av flera steg, och ofta mer än en intervju. Vi tycker att det är ytterst viktigt att vi ger oss själva den tid som krävs för att få en god bild av varandra - du ska ju välja oss och vi ska välja dig! Emellanåt är det många som söker till en tjänst och då kan processen dra ut något på tiden av den anledningen. Du kan dock vara säker på att vi gör allt vi kan för att hålla dig uppdaterad och återkoppla längs vägen. Ersättning
