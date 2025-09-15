Kock till skolkök
Lejonet&Partners Företagstjänst AB / Kockjobb / Huddinge Visa alla kockjobb i Huddinge
2025-09-15
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lejonet&Partners Företagstjänst AB i Huddinge
, Stockholm
, Malmö
eller i hela Sverige
Lejonet & Partners Företagstjänst AB är ett bemanningsföretag med inriktning mot offentlig sektor. Vi erbjuder ett flexibelt och självständigt arbete där du får chansen att knyta nya kontakter och skaffa mycket erfarenhet inför framtiden.
Just nu söker vi kockar för timanställning i skolkök inom Huddinge kommun!Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Laga och servera frukost och lunch enligt matsedel, mellanmålsservering till barn och pedagoger på förskola/skola
Hantering enligt livsmedelslagen och gällande egenkontroll
Temperaturkontroller och livsmedelskontroller
Städning av kök, diskning, omhändertagande av kartonger och sopor
Iordningställande av allt i kök så att det är rent och snyggt vid dagens slut
Eventuella inköp av varor
Tjänsten innebär i första hand korttidsvikariat
Vi söker dig som
• har arbetslivserfarenhet som kock i storkök
• har livsmedelshygienutbildning (HACCP)
• talar och förstår svenska obehindrat
Arbetstiderna är dagtid på vardagar med varierande tider
Arbetetsplatserna kräver utdrag ur belastningsregistret, beställ från https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: info@lpft.se Arbetsgivare Lejonet&Partners Företagstjänst AB
(org.nr 559216-4189) Jobbnummer
9509135