Kock till skola i Tranemo
2025-08-08
I Tranemo kommun lagar vi all mat från grunden på råvaror av bra kvalitet. Vi lagar ca 2200 portioner per dag. I kommunen finns 20 stycken kök varav 15 är tillagningskök och 5 är mottagningskök.
Kvalitet är vårt ledord och vi arbetar hela tiden tillsammans för att bli ännu bättre. Vi söker nu en kock till skola i Tranemo. Enheten har verksamhet i skola och förskola. Köket är ett tillagningskök och producerar dagligen ca 1300 portioner
I Tranemo kommun arbetar vi kontinuerligt med kompetensutveckling, arbetsmiljö och kvalitetsförbättringar och vi uppmuntrar dig som anställd att vara delaktig i utvecklingen av vår verksamhet.
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.
Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med alla de arbetsuppgifter som förekommer i ett storkök.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning på gymnasienivå till kock eller annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig.
Det viktigt att du är engagerad och har stor passion för matlagning. Du ska vara serviceinriktad, ta ansvar för din verksamhet och vara intresserad av verksamhetens behov av utveckling. Du har förmågan att arbeta självständigt likväl som i grupp.
Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och eftersom du kommer att arbeta i en serviceenhet så är ett professionellt och positivt bemötande en grundförutsättning.
Yrket som sådant kräver att du är stresstålig och att du trivs med att arbeta tillsammans med andra.
Det är av vikt att du kan smaka av maten innan den serveras för att säkerställa att maten är av god kvalitet och smak.
Vi ser gärna att du har god datorvana och behärskar svenska i både tal och skrift.
B-Körkort krävs.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Enligt lag så är det krav att begära ut belastningsregister vid anställning inom skola/förskola och funktionshinder. Inför anställning är vi skyldiga att begära in ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret. Du kan beställa ett registerutdrag här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola.
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranemo kommun
Tranemo Kommun Kontakt
arbetsledare
Stefan Staaf stefan.staaf@tranemo.se 0325576851 Jobbnummer
