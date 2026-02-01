Kock till Restaurang Riva
Magasinet i Strängnäs AB / Kockjobb / Strängnäs Visa alla kockjobb i Strängnäs
Restaurang Riva är en restaurang, bar och lounge i Strängnäs hamn med fokus på god mat, bra råvaror och en trevlig helhetsupplevelse för våra gäster. Här arbetar vi i en inspirerande miljö med höga ambitioner och passion för mat.
Vi söker nu en duktig kock med à la carte-erfarenhet som brinner för mat och vill vara med och skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster. Du är driven, engagerad och trivs i ett kök där kvalitet, kreativitet och lagarbete står i centrum.
Du är välkommen att skicka in ditt CV och personliga brev till oss via mail eller lämna det personligen på restaurangen
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: Info@restaurangriva.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Magasinet i Strängnäs AB
(org.nr 559321-2839)
Västervikstorget 38
)
645 30 STRÄNGNÄS
Restaurang Riva
