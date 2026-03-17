Kock till restaurang i härlig miljö
2026-03-17
Vi söker dig som redan är eller vill bli kock och ta plats i köket på Bergafjärdens Restaurang! Vi är ett glatt och sammansvetsat gäng som jobbar intensivt under sommarmånaderna. Att jobba hos oss är roligt - under soliga sommardagar har vi mycket att göra och vi hjälps alla åt; krisar det i disken hoppar någon in där, behöver servisen hjälp att servera hoppar vi in där. Vi satsar på helhetsupplevelsen för våra semesterfirande gäster genom att servera god mat av högkvalitativa råvaror och en trevlig service.
Din primära arbetsuppgift som kock på Bergafärdens Restaurang är att förbereda och tillaga maten för våra lunch- och à la carte serveringar. Vi har en klassisk meny som är omtyckt av våra gäster som ofta är återkommande. Vi vill erbjuda en måltid som är lagad av en kock som är noggrann och har en känsla för detaljer - och som har ambitionen att leverera mat som överträffar våra gästers förväntningar.
Som alla säsongsrestauranger är vi väderberoende, och kan ha lugna dagar, men när det smäller till med fullsatt restaurang ska du vara van att hantera stress och att samarbeta med de övriga i köket.
Så vem är det vi söker? Du behöver inte ha ett CV fyllt av utbildningar men du bör ha tidigare erfarenhet av att jobba som kock eller med enklare sysslor i köket. Du har också viljan att lära dig, känner ett engagemang för ditt jobb och tycker om att möta och jobba med människor. Vi vill anställa flera personer till köket, så vi kan ta emot både mer erfarna kockar och kanske någon som har lite erfarenhet eller går en utbildning. Hos oss jobbar erfarna kockar, så för dig med mindre erfarenhet och rätt inställning kommer du att lära dig mycket som du kan ta med dig i ditt fortsatta yrkesliv! Många av dem som jobbar i restaurangen kommer tillbaka under sommarmånaderna - det ser vi som ett kvitto på att vi är en bra arbetsplats där vi har roligt på jobbet!
Anställningen kan anpassas till både del- eller heltid enligt överenskommelse och perioden avser 1 juni - 31 augusti. Tillträde kan ske tidigare om överenskommet.
Lön enligt kollektivavtal.
Låter detta intressant för dig? Skicka gärna CV och personligt brev med ämnet "Jobbansökan Kock" så snart som möjligt till info@bergafjarden.nu
- vi ser fram emot din ansökan!
Vi har inte möjlighet att ta emot telefonsamtal gällande denna annons och undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@bergafjarden.nu
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan Kock".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergafjärdens Camping AB
(org.nr 556511-9442), http://www.bergafjarden.nu
862 96 NJURUNDA
