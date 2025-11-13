Kock till restaurang i Göteborg!
Älskling AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2025-11-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älskling AB i Göteborg
***Ange referens "HRkock" i din ansökan***
Har du en passion för matlagning inom det amerikanska köket och svensk husmanskost? Då kanske du är kocken vi söker!
Som person har du ett stort intresse av att arbeta som kock samt är organiserad med förmågan att arbeta under stress när det behövs.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att tillaga mat och säkerställa kvalitet i varje rätt.
Arbetstider vi har öppet alla dagar i veckan från lunch fram till sen kväll, både någon som lunchkock och a la carte eftersökes. Ett stort plus i kanten är om du är flexibel med tillgänglighet både dag / kväll / helger.
Tjänstens omfattning Heltid
• **Ange referens "HRkock" i din ansökan*** Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HRkock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älskling AB
(org.nr 556945-9893) Arbetsplats
Etablerad restaurang i centrala Göteborg Jobbnummer
9603070