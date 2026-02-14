Kock till pizzastation på mysig krog
2026-02-14
Mejeriet ligger precis vid vägen när man kommer in i Stenkyrka. Här finns både krog och logi. Vi har öppet dagligen under högsäsong och helger stora delar av lågsäsongen. Här möts locals och turister över en bit mat på vår vackra veranda medan visssa slinker förbi och hämtar en pizza. Andra tar bara ett glas vin.
Atmosfären är avslappnad, lite "parisisk bistro möter bykrog på landet..:) Vi har ca 100 sittplatser ute och inne. Vi säljer lika delar à la carte och pizza. Som på alla krogar med några år på nacken är våra stammisar tongivande vilket skapar, tycker vi, en kul arbetsplats med fina möten.
Vi söker en kock som kan ta hand om vår kanske viktigaste station, pizzan. Du har ansvar för planering, prep och upplägg av det dagliga arbetet och för din station. Du arbetar nära à la cartekocken och ni backar upp varandra vid behov. Viktigt är kunskap om hygien och livsmedelshantering, nogrannhet och att du är en teamplayer. Vi pratar lite olika språk så det är bra att kunna engelska.
Finns jobb helger maj-sept även om tjänsten avser 1 juni- 30 aug. Vi kan hjälpa till att fixa boende. Fördel med bil/körkort för en prima sommar. Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
