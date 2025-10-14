Kock till Peder & co, Ullared

Krokhuset Restaurang AB / Kockjobb / Falkenberg
2025-10-14


Vi är en livlig restaurang belägen i Ullared, strax utanför Sveriges största besöksmål - Gekås. Här händer det alltid något! Förutom vår uppskattade mat och dryck erbjuder vi en härlig atmosfär med allt från quizkvällar till olika typer av dryckesprovningar. Vi har ett högt tempo, många glada gäster och ett härligt team som brinner för god service och kvalitet.
Nu söker vi en erfaren kock som vill bli en del av vårt köksteam!

Publiceringsdatum
2025-10-14

Dina arbetsuppgifter
Arbeta i högt tempo under service
Daglig prepp och förberedelser inför service
Grilla och tillaga olika typer av kött & maträtter
Ansvara för uppläggning och presentation på tallrik

Arbetstid:
Tjänsten är främst förlagd till kvällar och helger.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som kock
Är stresstålig, noggrann och passionerad för matlagning
Trivs med att arbeta i team och bidra till en god stämning i köket

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: alexander@pederoco.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Krokhuset Restaurang AB (org.nr 556490-4711)
Danska Vägen 7 (visa karta)
311 60  ULLARED

Jobbnummer
9557023

