Kock till Peder & co, Ullared
Krokhuset Restaurang AB / Kockjobb / Falkenberg
2025-10-14
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
Vi är en livlig restaurang belägen i Ullared, strax utanför Sveriges största besöksmål - Gekås. Här händer det alltid något! Förutom vår uppskattade mat och dryck erbjuder vi en härlig atmosfär med allt från quizkvällar till olika typer av dryckesprovningar. Vi har ett högt tempo, många glada gäster och ett härligt team som brinner för god service och kvalitet.
Nu söker vi en erfaren kock som vill bli en del av vårt köksteam!Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Arbeta i högt tempo under service
Daglig prepp och förberedelser inför service
Grilla och tillaga olika typer av kött & maträtter
Ansvara för uppläggning och presentation på tallrik
Arbetstid:
Tjänsten är främst förlagd till kvällar och helger.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som kock
Är stresstålig, noggrann och passionerad för matlagning
Trivs med att arbeta i team och bidra till en god stämning i köket Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: alexander@pederoco.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krokhuset Restaurang AB
(org.nr 556490-4711)
Danska Vägen 7 (visa karta
)
311 60 ULLARED Jobbnummer
9557023