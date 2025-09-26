Kock till Nytida Österlen HVB
2025-09-26
Nu söker vi efter en kock till vårt kök på Nytida Österlen HVB i Hammenhög
Du har ett tillagningsansvar för mat åt ca 14 personer. Du ansvarar för att ordna frukost, lunch, kvällsmat samt förbereda kvällsfika. För oss är det viktigt att våra boende får en näringsrik och hälsosam kost och all mat tillagas från grunden. Vi strävar efter att vara en arbetsplats med engagerade medarbetare, god gemenskap, möjlighet att påverka och närvarande ledare som deltar i det dagliga arbetet. Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och förmåner
Coachande och stöttande chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt skobidrag för omsorgspersonalen.
Om rollen I tjänsten ingår att planera matsedel, beställa varor och ansvara för att den egna budgeten hålls. Vidare vill vi att du ska klara av att hantera olika specialkost, servering och varmhållning samt diskning och städning av köket. Det är viktigt att du kan hantera livsmedel på rätt sätt samt ha vetskap om och följa lagar och riktlinjer, nationella som lokala. Du är väl insatt i egenkontroll och har erfarenhet och kunskap om egenkontrolls arbete. Vi önskar personal som har erfarenhet av arbete i kökets alla delar och som inte är främmande för att se hela köket som sin arbetsplats. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Främst söker vi en person med förmåga att bemöta människor på ett respektfullt sätt och som är glad och utåtriktad samt ser det som en självklarhet att vid behov låta våra klienter vara delaktiga i köket.
Om enheten Nytida Österlen är ett HVB (hem för vård och boende). Vi välkomnar män och kvinnor över 21 år med psykiska funktionshinder, även i kombination med missbruk. Vi jobbar mot långsiktiga mål med fokus på att stärka det friska.
Din erfarenhet och kunskap
Vi ser att du har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och tycker om att arbeta tillsammans med såväl kollegor som klienter. Vi önskar även att du är noggrann, flexibel och att du kan arbeta strukturerat samt organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi söker en person med kockutbildning och med vana från storhushåll, som även kan laga special- och vegetarisk/vegansk kost.
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du lever våra värderingar:
Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder. Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss. Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Övrigt Körkort är ett krav. Tjänstgöringsgrad: Minst 75% eller enligt överenskommelse. Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Tillträdesdag: Enligt överenskommelse. Sista dag att ansöka är 30 november 2025 Vi tillämpar löpande rekrytering. Vi förbehåller oss rätten att anställa innan sista ansökningsdag. Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Kommunal, www.kommunal.se
För mer information kontakta:
Verksamhetschef Jonas Löfgren, 0414-18491 eller jonas.lofgren@nytida.se
Gruppchef Helma Johnsson, 0414-18481 eller helma.johnsson@nytida.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901) Arbetsplats
Nytida Kontakt
Jonas Löfgren jonas.lofgren@nytida.se Jobbnummer
9529491