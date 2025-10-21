Kock till nedre köken
About Clarion Hotel: Clarion Hotel® is not just a hotel chain; it's an immersive experience that combines Scandinavian hospitality with a touch of premium. Our team members are not merely employees; they are an integral part of the Clarion experience. We pride ourselves on delivering on personality, passion, and we always strive for perfection. Join us in shaping the future of hospitality!
Clarion Hotel® is part of Strawberry.
Vill du arbeta i Norra Europas mest kreativa och expansiva hotellkedja? Är du en person som tycker om utmaningar och strävar efter att vara unik? Vi är övertygade om att stor talang kan komma från var som helst. Vi är aldrig genomsnittliga - är du?
INFORMATION OM HOTELLET/ARBETSPLATSEN
Hösten 2023 öppnade Clarion Hotel Draken på Järntorget och blev en ny del i Göteborgs kulturella epicentrum. Här möts stadens liv och puls innanför hotellets väggar och skapar en inspirerande mötesplats genomsyrad av gastronomi, musik och kultur. Det är här vi möts. För att äta, bo och umgås. Det är uppklätt och omatchat, elegant och avslappnat. Välkommen till en plats som överraskar på alla plan.
Vår ambition är att göra Clarion Draken till en pulserande mötesplats, både för gäster och personal.
Jobbet
Nu söker vi en kock till nedre köken som vill vara med och sätta Draken på kartan och skapa något unikt för Göteborgarna. De nedre köken innefattar vår Lobbybar Livingroom, Bistro Heurlins samt bankett köket.
Som kock till våra nedre kök på Clarion Draken är inte en dag den andra lik. Du kommer att få möjlighet att arbeta i vårt bankett kök med att servera lunch och middag till våra konferenser, vara i vår Lobbybar och flippa burgare, samt även laga brunch i vår Bistro restaurang Heurlins.
Du drivs av gott samarbete mellan dig och dina kollegor och har insikten att ta fullt ägandeskap - inte bara för ditt område, utan för gästens helhetsupplevelse på hotellet. Alltid och varje gång!
Som all kökspersonal har du ansvar för att upprätthålla en god nivå av hygien, hälsa och säkerhet. Du har en smittande energi, gillar att synas, är ansvarsfull, har mod att våga fråga, tar egna initiativ och har alltid koll på läget - även när det svänger lite!
Tjänsten innebär arbete under dagar, kvällar och helger.
Detta är en tidsbegränsad anställning på 100% fram till och med 2026-01-31, med chans till förlängning.
Lön enligt överenskommelse
Vad du tillför
Du är flexibel, stresstålig samt har en professionell och personlig inställning mot kollegor och gäster
Vi ser gärna att du har minst 5 års erfarenhet som kock, men det är din personlighet vi vill falla för.
Du är en lagspelare och ser köket som en enhet
Du behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Du har mycket energi, mod och begeistring
Vad du får
Vi erbjuder mer än bara ett jobb - vi erbjuder en plats där du kan växa, både personligt och professionellt. På Strawberry tror vi på generös gästfrihet, och det gäller även vår personal. Hos oss får du:
En dynamisk och snabb arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
Möjligheter till karriärutveckling och tillväxt inom Strawberry-gruppen.
Personalrabatter och förmånliga vänner- och familjepriser på våra 200+ hotell.
Friskvårdsbidrag.
25 % rabatt på mat och dryck på alla våra restauranger och barer.
Fantastiska erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mycket mer.
Självklart har vi kollektivavtal
Vill du bli en del av vår framtid i Göteborg? Gillar du att utmana och utmanas? Då är du kanske den vi söker.
