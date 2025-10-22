Kock till la Gondola i Hedemora

Pizzeria La Gondola Hedemora AB / Kockjobb / Hedemora
2025-10-22


Nu söker vi kockar med passion för både á la carte och husmanskost - och som värdesätter hälsosam, vällagad mat.
Hos oss blir du en del av ett erfaret och sammansvetsat köksteam med höga ambitioner, kreativ lekfullhet och en stark känsla för service.
Vår matfilosofi är enkel: vi låter säsongens bästa råvaror, helst från lokala producenter, ta plats på tallriken - för högsta kvalitet, smak och hållbarhet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
via e-post
E-post: hozano855@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pizzeria La Gondola Hedemora AB (org.nr 559399-5433)
Stationsgatan 4 (visa karta)
776 35  HEDEMORA

Arbetsplats
La Gondola Hedemora AB, Pizzeria

Kontakt
Hozan Haji Mohammad
hozano855@hotmail.com

Jobbnummer
9569218

