Kock till la Gondola i Hedemora
2025-10-22
Nu söker vi kockar med passion för både á la carte och husmanskost - och som värdesätter hälsosam, vällagad mat.
Hos oss blir du en del av ett erfaret och sammansvetsat köksteam med höga ambitioner, kreativ lekfullhet och en stark känsla för service.
Vår matfilosofi är enkel: vi låter säsongens bästa råvaror, helst från lokala producenter, ta plats på tallriken - för högsta kvalitet, smak och hållbarhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
