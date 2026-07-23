Kock till Klingsta vård- och omsorgsboende
Danderyds kommun, Klingsta vård- och omsorgsboende / Kockjobb / Danderyd Visa alla kockjobb i Danderyd
2026-07-23
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Nu söker vi på Klingsta vård- och omsorgsboende en kock med erfarenhet inom äldreomsorgen. Vill du också göra skillnad genom en god service och hemlagad mat till de som bor här? Då kan det vara dig vi söker!
Klingsta är ett demensboende med 39 lägenheter, vackert beläget i ett naturområde nära Edsviken och med gångavstånd från Mörby Centrum. Lägenheterna är fördelade på 4 avdelningar. Klingsta vård- och omsorgsboende är omgiven av en vacker inhägnad grönskande trädgård med äppelträd och lugna platser. Vi har gångavstånd till Edsvikens vatten och fina promenadstråk.
Verksamheten kännetecknas av hög kompetens inom de olika yrkeskategorierna. All personal arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt där målsättningen är att se varje boende som individ och ta hänsyn till dess fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Vår målsättning är att ge en god individanpassad omvårdnad och stimulans med kompetent personal som tillvaratar intressen och behov.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
I din roll som kock utför du alla förkommande arbetsuppgifter i ett storkök. Du kommer främst arbeta med matlagning, salladsberedning, disk, rengöring, bakning, menyplantering, egenkontroller och hantering av livsmedel. Ansvaret är att tillhandahålla god, och näringsriktig mat. Specialkost förekommer, då hälften av de boende har behov av specialkost. Den mikrobiologiska säkerheten är prioriterad.
Arbetsuppgifterna förekommer i nära samarbete med måltidsbiträden och övriga personal på boendet. Genom att ha en god kommunikation och samarbete kan vi säkerställa att de boendes individuella behov och önskemål uppfylls.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Kockutbildning inom restaurang och/eller storkök.
• Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg eller på äldreboende.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• Utbildning inom livsmedelshygien.
• Kunskap om specialkoster för äldre och personer med demenssjukdom.
Det är meriterande om du har kunskap om och har genomfört HACCP.
Vi söker dig som har ett strukturerat arbetssätt där du organiserar och planerar ditt arbete väl samt slutför i tid med god kvalitet. Du är en stabil person som hanterar stress konstruktivt och bibehåller ett gott humör. Du trivs bra med att arbeta med andra och har en mycket god samarbetsförmåga med ert gemensamma mål i fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För denna tjänst behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret (Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning) innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Vi rekommenderar att du beställer digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda.
Välkommen med din ansökan senast den 9 augusti. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde början av augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. .
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobb/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337208". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds Kommun
(org.nr 212000-0126)
182 33 DANDERYD Arbetsplats
Danderyds kommun, Klingsta vård- och omsorgsboende Kontakt
Facklig företrädare nås via kommunens kontaktcenter +46856891000 Jobbnummer
10010266