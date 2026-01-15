Kock till Klässbols skola
Arvika kommun, Vård och omsorg / Kockjobb / Arvika Visa alla kockjobb i Arvika
2026-01-15
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arvika kommun, Vård och omsorg i Arvika
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Klässbols skola är en liten och familjär skola, cirka 18 km söder om Arvika, omgiven av vacker natur.
Det är en varm och trygg arbetsmiljö där alla känner varandra. Som kock på Klässbols skola blir du en viktig del av elevernas vardag, du bidrar till en trygg och trivsam målstidsstund där du ser till att eleverna blir mätta, nöjda och redo för lek och lärande.Publiceringsdatum2026-01-15Om tjänsten
Du arbetar i ett lag om två i ett tillagningskök. Tillsammans med din kockkollega lagar ni varje dag cirka 170 portioner till eleverna på skolan samt till intilliggande förskola, Bäckleken.
Tjänsten är en fast anställning på 80 % med uppehållsanställning.Kvalifikationer
Du är utbildad kock på gymnasienivå eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har goda kunskaper kring egenkontroll och livsmedelshygien och vi ser gärna att du har erfarenhet av likande arbetsuppgifter inom restaurang eller storhushåll. Det är även önskvärt att du har tidigare erfarenhet av kostdataprogrammet Mashie och av specialkost.
Som person är du ansvarsfull, självständig, flexibel och har god samarbetsförmåga. En positiv attityd och ett gott bemötande gentemot kollegor och matgäster är något som faller sig naturligt för dig. Att du är serviceinriktad med kunden i centrum är en självklarhet och vi kommer lägga vikt vid personlig lämplighet.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består i 60 % av tillagning av lunch och sallad samt frukost och mellanmål till skola och förskola. Eleverna på Klässbols skola äter sina måltider i matsalen som ligger i direkt anslutning till köket så förberedelser, servering samt diskning ingår i arbetsuppgifterna. Vi skickar även mat till en förskola som ligger i nära anslutning till skolan. Tillagning av specialkost ingår i arbetsuppgifterna liksom utförande av egenkontroll, städ samt vissa administrativa arbetsuppgifter som bland annat planering och beställning av varor. I tjänsten ingår även 20 % lokalvård på Bäcklekens förskola, som ligger i närheten av skolan.
Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!Övrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/9". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arvika kommun
(org.nr 212000-1892) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arvika kommun, Vård och omsorg Kontakt
Elin Karlsson 0570-82741 Jobbnummer
9685102