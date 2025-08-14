Kock till Kingpin bowling
Kingpin Bowling i Sverige AB / Kockjobb / Västervik Visa alla kockjobb i Västervik
2025-08-14
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kingpin Bowling i Sverige AB i Västervik
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
Kock till Kingpin Bowling - Matglädje möter underhållning i Västervik
På Kingpin Bowling kombinerar vi god mat, härlig stämning och actionfyllda aktiviteter under samma tak. Vi söker nu en kreativ och serviceinriktad kock som vill bli en del av vårt team och leverera smakupplevelser till våra gäster - oavsett om de är här för en middag, en AW eller en kväll med bowling och shuffleboard.
Om rollen
Som kock hos oss arbetar du i ett mindre men sammansvetsat köksteam där du:
Förbereder och tillagar rätter från vår meny, med fokus på hög kvalitet och effektivitet
Bidrar till att utveckla våra menyer och koncept
Säkerställer att hygien och livsmedelshantering följer gällande regler
Samarbetar nära serveringspersonal för bästa gästupplevelse
Vi söker dig som
Har erfarenhet från restaurangkök eller liknande
Är stresstålig och kan hålla hög kvalitet även när tempot ökar
Har ett öga för detaljer och en passion för god mat
Är en lagspelare som gillar att bidra till en positiv arbetsmiljö
Kan arbeta kvällar och helger
Vi erbjuder
Ett omväxlande arbete i en social och händelserik miljö
Möjlighet att vara med och utveckla vår matupplevelse
Ett familjärt team där alla hjälps åt
Personalrabatter och tillgång till våra aktiviteter
Placering: Kingpin Bowling, Västervik
Omfattning: Deltid eller heltid enligt överenskommelse
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelsePubliceringsdatum2025-08-14Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till ansokan@kingpinvastervik.se
Urval sker löpande, så vänta inte med att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: ansokan@kingpinvastervik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kingpin Bowling i Sverige AB
(org.nr 559071-1122), http://www.kingpinvastervik.se
Idrottsgatan 4 (visa karta
)
593 50 VÄSTERVIK Arbetsplats
Kingpin Västervik Jobbnummer
9458901