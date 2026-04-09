Kock Till Hovås Kallbadhus
2026-04-09
Vi söker en kock med härligt driv och känsla för detaljer som vill vara med och utveckla restaurangen på Hovås Kallbadhus. Fokus ligger på råvaror från havet!
Gästerna ska mötas av god mat, vacker miljö och ett varmt mottagande. Vi är inne i expansiv och spännande fas där vi vill att du är delaktig i vår vision att sätta Hovås Kallbadhus på kartan som den självklara destinationen i Göteborg.
Kvalifikationer och egenskaper
Ett brinnande intresse för mat, smak och textur!
Stor erfarenhet av à la carte-, lunch- och festvåningsmatlagning.
Du behöver vara SJÄLVGÅENDE i köket och kunna hantera både prepp, varm- och kallkök samt luckan.
Struktur, hygien och egenkontroll är en självklarhet för dig.
Yrkesutbildning inom restaurang ser vi varmt på.
Självklart är du en god lagspelare som vill utvecklas och dela med dig av din egen kunskap.
Arbetsuppgifter
Du kommer vara en del av vårt kocklag men förväntas kunna arbeta självständigt. Arbetet är dag- och kvällstid både vardag och helg. Möjlighet till tillsvidareanställning för rätt person.
Vi erbjuder rätt person ett spännande arbete i ett företag med hög utvecklingspotential. Tjänsten är deltid, men eventuellt heltid under perioder. Vi har kollektivavtal med Unionen och HRF. Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper.
Är detta du? Välkommen med din ansökan senast den 9 maj: CV, personligt brev och gärna bild. Namnge dokumenten med ditt namn, tack! Urval och intervjuer sker löpande så ansök så snart som möjligt! Har du frågor om tjänsten så ring eller maila Kenneth Johnsson, kökschef, kock@hovaskallbadhus.se
alternativt Charlotte Davidson, VD, 0709-423292, lotta@hovaskallbadhus.se
.
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
E-post: kock@hovaskallbadhus.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hovås Kallbadhus Restaurant AB
400 91 HOVÅS
