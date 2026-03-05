Kock till Heat Umeå!
Heat Restauranger AB / Kockjobb / Umeå Visa alla kockjobb i Umeå
2026-03-05
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Heat Restauranger AB i Umeå
, Sundsvall
, Östersund
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige
Om oss På Heat är kärleken till god mat och service vår största passion! Vi erbjuder våra gäster vällagad mat och ett varmt och personligt bemötande. Vårt fokus är lunchbuffé tillagad från grunden i våra egna kök, men vi jobbar även med catering av alla de slag till företag i våra närområden. Våra menyer är centralt planerade och utifrån recept kan vi bibehålla Heats kvalitet och hjärta.
Vi finns för närvarande i Malmö, Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro, Gävle, Sandviken, Sundsvall, Östersund och Umeå. Om dig Du vill laga mat från grunden och har minst 3 års dokumenterad erfarenhet som kock i större kök. Som person är du prestigelös, positiv, lösningsfokuserad, ansvarsfull och gillar att jobba i team. All kommunikation hos oss såväl talad som skriven sker på svenska, så du behöver vara flytande i tal och skrift. För denna tjänst kommer vi att genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll pga. att delar av verksamheten är belägen inom säkerhetsklassat område.
Om tjänsten Tjänsten är på 100 % och du arbetar dag, kväll och helg på rullande schema.
Vi erbjuder Ett roligt och omväxlande arbete i ett ambitiöst växande företag med kollektivavtal (Visita/HRF), friskvårdsbidrag, rabatterade naprapatbesök, rabatter på vårt sortiment, årlig kickoff och ett gott samarbete med kollegor och chefer. Goda utvecklingsmöjligheter finns för rätt person!
Varmt välkommen med din ansökan och till Heatfamiljen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7279277-1875719". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heat Restauranger AB
(org.nr 556621-8961), https://karriar.heatrestauranger.se
Östermalmsgatan 63 (visa karta
)
903 33 UMEÅ Arbetsplats
Heat Restauranger Jobbnummer
9779027