Kock till Grändens Mat i Ystad
Besökaregränd Mat AB / Kockjobb / Ystad Visa alla kockjobb i Ystad
2025-10-26
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Besökaregränd Mat AB i Ystad
Grändens Mat är en lunch- och kvällsrestaurang samt café som lagar mat med kärlek, omtanke och råvaror från grunden. Vi använder enbart svenskt kött och fågel och strävar alltid efter att skapa genuina smakupplevelser där kvalitet och hållbarhet står i centrum.
Förutom vår restaurangverksamhet arbetar vi mycket med catering till fester, bröllop och event - alltid med samma passion och känsla för detaljer.
Om rollen
Starttid januari/februari 2026.
Vi söker en självgående och erfaren kock med engagemang och hjärta för både mat och teamkänsla. Du kommer arbeta nära dina kollegor och tillsammans med kökschefen driva kökets dagliga arbete framåt.
Vi ser gärna att du har haft en ledande och ansvarstagande roll tidigare - du trivs med att ta initiativ, hålla struktur och samtidigt inspirera andra i teamet.
I rollen ingår bland annat:
Planering och organisering av köksarbetet
Utveckling av menyer med fokus på säsong och kvalitet
Säkerställande av högsta kvalitet i allt som lämnar köket
Det här är en roll för dig som brinner för matlagning från grunden, älskar lagarbete och vill vara med och utveckla Grändens Mat vidare.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har minst 5 års erfarenhet som kock inom restaurangbranschen.
Är självgående, lojal och ansvarstagande.
Har ett genuint intresse för mat, dryck och service i kombination.
Är social och positiv, och trivs med att samarbeta i ett kreativt team.
Vill vara med och utveckla Grändens Mat vidare tillsammans med kökteamet.
Vi erbjuder
En trivsam arbetsplats med högt i tak och stor gemenskap.
Möjlighet att påverka och utveckla kökets inriktning.
En varierad vardag med både restaurang- och cateringverksamhet.
Konkurrenskraftiga villkor enligt avtal.
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: jobb@grandensmat.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Besökaregränd Mat AB
(org.nr 559139-0447), http://www.grandensmat.se
Besökaregränd 4 (visa karta
)
271 42 YSTAD Jobbnummer
9574485