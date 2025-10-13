Kock till familjära Delissimo!
Delissimo Gamlestaden AB / Kockjobb / Göteborg
Kock - Delissimo Gamlestaden
Delissimo Gamlestaden AB
Kommun: Göteborg
Kort arbetsbeskrivning
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tills vidare
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Sista dag att ansöka är 1 december
Ansök via e-post: info@delissimo.se
Om jobbet
Delissimo växer - och nu söker vi en erfaren kock med ansvar för planering och köksdrift.
Älskar du italiensk mat, gillar att hålla ordning i köket och vill vara med och forma menyer och rutiner? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker en driven och engagerad kock som vill ta nästa steg - från att bara laga mat till att även planera, leda och utveckla kökets arbete.
Plats: Göteborg
Tjänst: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Trygghet: Fora-avtal ingår
Om rollen
Som ansvarig kock hos oss har du ett helhetsgrepp om kökets dagliga arbete. Du lagar mat med hjärta, men är också den som planerar matsedlar, sköter beställningar och säkerställer att kvaliteten håller hög nivå - varje dag.
Du arbetar nära ägare och kollegor och har inflytande över både meny, råvaruval och rutiner.
Arbetsuppgifter:
• Ansvara för den dagliga driften i köket
• Planera och uppdatera menyer och veckoscheman
• Leda och stötta övrig kökspersonal
• Beställa och ta emot varor, samt hantera lager
• Tillaga rätter med fokus på kvalitet och effektivitet
• Hålla ordning, struktur och hög hygienstandard
• Delta i utveckling av nya rätter och koncept
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som kock, gärna med planeringsansvar
• Är organiserad, noggrann och tycker om att planera
• Har goda ledaregenskaper och kommunikationsförmåga
• Brinner för italiensk mat och råvaror av hög kvalitet
• Trivs i en familjär miljö med korta beslutsvägar
Vi erbjuder:
• En ansvarsfull och varierad tjänst
• Stora möjligheter att påverka menyer och inköp
• Familjär arbetsmiljö med engagerade kollegor
• Trygg anställning med kollektivavtal (Fora)
• God mat, bra stämning och utveckling på jobbet
Ansök idag!
Skicka din ansökan till: info@delissimo.se
Märk mejlet med "Ansvarig kock - Delissimo"
Bifoga CV och några rader om dig själv - och varför du gillar italiensk mat.
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
9554829