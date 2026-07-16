Kock till Ängetskolan, Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun / Kockjobb / Örnsköldsvik Visa alla kockjobb i Örnsköldsvik
2026-07-16
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I vårt kök på Ängetskolan tillagar och serverar vi måltider i våra matsalar men också till förskolor och skolor i närområdet. Vi är ett glatt gäng som trivs bra tillsammans, vi lägger stor vikt i att må bra och att ha roligt på jobbet! Ett av våra självklara mål är att varje dag göra vårt allra bästa, att laga mat med mycket kärlek och smak för att våra gäster ska få en fin måltidsupplevelse!Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Som kock kommer du att arbeta med tillagning av måltider, salladsberedning, lineservering, varuhantering, disk och städ. Arbetet innefattar även administrativa arbetsuppgifter som recepthantering, dokumentation och beställningar via webb eller kostdataprogram.
Vi arbetar efter egenkontroll med tydliga arbetsordningar, rutiner och checklistor. Vårt arbetssätt att täcka för varandra i köken innebär att du också ska kunna arbeta i andra kök inom området. Som medarbetare ingår du i ett härligt glatt arbetslag och har köksenhetschef som närmaste chef.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som kock inom storkök. Då vi tillagar mycket mat och många olika specialkoster ser vi gärna att du har kunskap och tidigare erfarenhet i tillagning av specialkoster. Det är önskvärt att du har kockutbildning.
Du ska vara intresserad av att arbeta med mat och människor, vara engagerad, ansvarstagande, flexibel och kunna arbeta både i grupp och självständigt, även i stunder då tempot är högt.
Då vi arbetar i en föränderlig verksamhet ser vi gärna att du har ett utvecklande arbetssätt i det praktiska arbetet i köket men även inom olika system/verktyg som vi använder oss av. Arbetet kräver bra kunskaper i svenska språket i tal, skrift och förståelse för att säkerställa arbete och kommunikation med arbetskamrater, matgäster, leverantörer med flera.
Följ oss gärna via Instagram #matgladjeiornskoldsvik
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan
På konsult- och serviceförvaltningen ger vi förvaltningarna stöd och service inom våra områden fastighet, drift- och service, kost, IT samt administrativa stödtjänster.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
)
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Konsult- och serviceförvaltningen, Kostavdelningen, Skola Kontakt
Utvecklare
Carina Gidlund 066088168 Jobbnummer
10004552