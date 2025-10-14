Kock till Aioli Tapasbar
2025-10-14
Vill du arbeta som kock i en livfull och trivsam miljö? Lockar det dig att stödja ambitionerna mot ständig utveckling och att bidra till den goda stämningen? Om så är fallet kan detta vara en tjänst för dig!
Aioli Tapasbar är en relativt nyöppnad restaurang i närheten av Stora Torget i Linköping. Menyn består av många olika, moderna tapas och det finns alltid något som passar alla.
Som kock på Aioli Tapasbar är det viktigt att du tycker om att jobba i ett högt tempo och att du behärskar att jobba både som en del av ett team men även självständigt. Det krävs att du kan hålla dig fokuserad och lugn under stressiga stunder, samtidigt som du har fokus på att ge gästerna bästa möjliga service. En positiv inställning är också viktigt att ha. Vi vill se att du utför dina arbetsuppgifter med glädje och yrkesstolthet.
Vi söker dig som vill jobba heltid där arbetstiden är förlagd på kvällar och helger. Du som söker tjänsten bör ha minst ett års erfarenhet av att jobba som kock. Vi anställer löpande under våren och ser gärna att du har möjlighet att hoppa in med kort varsel. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
