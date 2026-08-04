Kock Thailändsk

Rama 2 Thai AB / Kockjobb / Huddinge
2026-08-04


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Rama 2 thai söker en kock som är frisk stark och samarbetsvillig . Kocken ska vara duktig på att wooka , bereda , tala Thai och svenska .
Viktigt att kunna lyssna och förstår att restaurang jobb kan vara både roligt och tufft ibland ,
Vi lunchstänger 1 timme mitt på dagen för vila .
Om detta är något för dig så kontakta oss gärna för mer info .
vi betalar semesterpengar , ob enl avtal . Varierande schema . Samt lön efter förmåga och kunskap . Men om du kan såser , vårrullar , bereda , mängda mat så får du bra betalt .

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Mail
E-post: info@rama2thai.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rama 2 Thai AB (org.nr 556918-2412)
Norrgårdsvägen 2 (visa karta)
141 38  HUDDINGE

Jobbnummer
10021442

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