Kock, Sushikock

Kockjobb / Borås
2026-01-06


Vår sushirestaurang har varit verksam i över tio år och planerar nu att expandera. Verksamheten kommer att utvecklas genom förbättrad kvalitet på rätterna samt ett utökat utbud.
Vi söker därför professionell och tekniskt kunnig personal till köket för att delta i utvecklingen av nya rätter och bidra till en effektiv köksverksamhet.
Kundservice är en viktig del av vårt arbete. Vi söker personer med god attityd, samarbetsförmåga och förmåga att arbeta effektivt i köksmiljö.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: jianping8834@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Li, Jianping
Gånghestersvägen 134 (visa karta)
507 65  BORÅS

Arbetsplats
Ocean Sushi

Kontakt
Chef
Jianping Li
jianping8834@gmail.com
0705238999

Jobbnummer
9670260

