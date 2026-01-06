Kock, Sushikock
Vår sushirestaurang har varit verksam i över tio år och planerar nu att expandera. Verksamheten kommer att utvecklas genom förbättrad kvalitet på rätterna samt ett utökat utbud.
Vi söker därför professionell och tekniskt kunnig personal till köket för att delta i utvecklingen av nya rätter och bidra till en effektiv köksverksamhet.
Kundservice är en viktig del av vårt arbete. Vi söker personer med god attityd, samarbetsförmåga och förmåga att arbeta effektivt i köksmiljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: jianping8834@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Li, Jianping
Gånghestersvägen 134 (visa karta
)
507 65 BORÅS Arbetsplats
Ocean Sushi Kontakt
Chef
Jianping Li jianping8834@gmail.com 0705238999 Jobbnummer
