Kock sökes till Pub Lord och restaurang
Afc Advanced Food Concept AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-06-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afc Advanced Food Concept AB i Stockholm
Kock sökes till Pub Lord i Kista Galleria – Lunch & Kväll (100 %)
Är du en passionerad kock som trivs med både traditionell husmanskost och klassiska pubrätter/A la carte? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Pub Lord i Kista Galleria söker en kock på heltid (100 %) för arbete både dag- och kvällstid. Tjänsten innebär att du tillsammans med övrig kökspersonal ansvarar för kökets dagliga drift.Dina arbetsuppgifter
Tillaga och förbereda svensk husmanskost till lunchserveringen.
Laga och servera rätter från vår pubmeny under kvällstid.
Planera och förbereda råvaror.
Säkerställa god kvalitet, hygien och ordning i köket.
Samarbeta med kollegor för att skapa en trivsam arbetsmiljö.
Vi erbjuder
Heltidstjänst (100 %).
En lugn och välorganiserad arbetsmiljö.
Stöd från erfaren kökspersonal.
Delat ansvar med en annan kock, vilket ger goda möjligheter till samarbete och avlastning.
Trevliga kollegor och en positiv arbetsplats.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av matlagning, gärna inom husmanskost och à la carte/pubmat.
Är ansvarstagande, flexibel och serviceinriktad.
Kan arbeta självständigt men också trivs i team.
Har god kunskap om livsmedelshygien.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt kök! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
E-post: jobb@afc-ab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AFC Advanced Food Concept AB
(org.nr 559006-6956)
164 91 KISTA Arbetsplats
Lord & Al Dente Jobbnummer
9979890