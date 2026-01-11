Kock sökes till Handelsman Flink
2026-01-11
Kockar sökes till Handelsman Flink på Flatön
Dröm dig bort till salta havsbrisar och solvarma klippor. Handelsman Flink är en västkustpärla som förenar god mat, härlig atmosfär och en touch av Evert Taube. Nu söker vi kockar som vill vara med och göra sommaren oförglömlig - både för våra gäster och för dig själv!
Vad vi erbjuder:
En fantastisk arbetsplats: Havet är din närmaste granne, och varje dag bjuder på en magisk utsikt över Flatön.
Säsongsanställning: Flexibla arbetstider.
Möjlighet till boende: Förmånligt boende nära restaurangen för dig som kommer utifrån.
Utvecklingsmöjligheter: Bli en del av en familjedriven verksamhet med stora ambitioner och en kreativ arbetsmiljö.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av att arbeta i restaurangkök, gärna ett par år.
Är självgående och kan ta egna beslut, men också gillar att samarbeta i ett team.
Vill skapa enkla, välsmakande rätter som förmedlar känslan av västkustens äkthet och charm.
Här finns möjlighet att jobba med både traditionella västkustklassiker och modern matlagning i en miljö som är allt annat än vanlig. Vill du vara med och sätta din prägel på Handelsman Flink? Hör av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: kontakt@handelsmanflink.se Arbetsgivare Krögarna på Flatön AB
(org.nr 559408-0656)
Flatön (visa karta
)
474 91 ELLÖS Arbetsplats
Handelsman Flink Jobbnummer
9677250