Kock sökes till ChopChop Kristianstad
ChopChop Kristianstad söker wok-kock!
Har du erfarenhet som kock eller från restaurang/storkök och gillar högt tempo? Då kan du vara den vi söker! Vi letar nu efter en wok-kock på heltid (100 %) med start så snart som möjligt.
Vad gör man som wok-kock hos oss?
Hos oss jobbar du i köket med fokus på wok och tillagning av asiatiska rätter.
Du lagar mat i wok och ser till att varje rätt håller bra kvalitet.
Du förbereder råvaror - skär grönsaker, kött och annat (knivvana är ett krav).
Du jobbar snabbt, effektivt och säkert i ett högt tempo.
Du hjälper till att hålla ordning, ta emot leveranser och hålla köket rent.
Du jobbar nära teamet - vi hjälps åt och stöttar varandra varje dag.
Vem är du?
Du har erfarenhet som kock eller har jobbat i restaurang- eller storkök.
Du har god knivvana och kan arbeta snabbt och säkert.
Du behöver inte kunna asiatiskt kök sedan tidigare - vi lär dig från grunden.
Du har ett intresse för asiatisk matlagning och vill utvecklas.
Du är noggrann, arbetsvillig och trivs i ett högt tempo.
Vad får du av oss?
Heltidsjobb i ett växande företag.
Möjlighet att lära dig det asiatiska köket och utvecklas i din roll.
Introduktion och utbildning på plats.Publiceringsdatum2026-04-05Om tjänsten
Tjänst: Heltid Lön: Månadslön
Vi serverar mat och utvecklar människor - vill du vara med? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7516080-1930517". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ChopChop AB
(org.nr 559008-9214), https://work.chopchop.se
Ölandsleden 7 (visa karta
)
392 39 KALMAR Arbetsplats
ChopChop Jobbnummer
9838094