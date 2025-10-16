Kock sökes till asiatisk buffé
2025-10-16
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Vi kommer snart att köra igång en ny asiatisk lunchbuffé och söker därför en engagerad kock som brinner för asiatisk matlagning!
Du har erfarenhet av asiatiska köket, arbetar effektivt och har öga för smak och presentation. Du trivs i ett högt tempo och vill vara med och skapa en bufféupplevelse som våra gäster minns.
Vi erbjuder:
En spännande chans att vara med från start
Möjlighet att påverka menyer och koncept
Trevligt arbetsklimat
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av asiatisk matlagning, ex kinesisk, thailändsk, japansk eller vietnamesisk
Är noggrann, stresstålig och positiv
Har goda kunskaper i hygien och livsmedelshantering
Talar flytande svenska, engelska är meriterande
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Ansök via mail till: rashidhadouk@gmail.com
Märk din ansökan med: Ansökan (ditt namn) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
E-post: rashiddohuk@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan (ditt namn)". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Tannefors i Linköping AB
(org.nr 559090-2515)
Nya Tanneforsvägen 39
)
582 42 LINKÖPING Arbetsplats
Zorros Kök & Bar Jobbnummer
9560901