Kock sökes till asiatisk buffé

Restaurang Tannefors i Linköping AB / Kockjobb / Linköping
2025-10-16


Vi kommer snart att köra igång en ny asiatisk lunchbuffé och söker därför en engagerad kock som brinner för asiatisk matlagning!

Du har erfarenhet av asiatiska köket, arbetar effektivt och har öga för smak och presentation. Du trivs i ett högt tempo och vill vara med och skapa en bufféupplevelse som våra gäster minns.

Vi erbjuder:
En spännande chans att vara med från start
Möjlighet att påverka menyer och koncept
Trevligt arbetsklimat

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av asiatisk matlagning, ex kinesisk, thailändsk, japansk eller vietnamesisk
Är noggrann, stresstålig och positiv
Har goda kunskaper i hygien och livsmedelshantering
Talar flytande svenska, engelska är meriterande

Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.

Ansök via mail till: rashidhadouk@gmail.com
Märk din ansökan med: Ansökan (ditt namn)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
E-post: rashiddohuk@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan (ditt namn)".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Tannefors i Linköping AB (org.nr 559090-2515)
Nya Tanneforsvägen 39 (visa karta)
582 42  LINKÖPING

Arbetsplats
Zorros Kök & Bar

Jobbnummer
9560901

