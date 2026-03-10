Kock sökes för sommarsäsong bra lön
Vi på Oui-Chef söker nu en självgående och erfaren kock för ett säsongsuppdrag under sommaren. Uppdraget gäller från mitten av april till slutet av september.
Vi söker dig som är trygg i köket, arbetar strukturerat och kan hantera ett högt tempo under service. Du har erfarenhet från restaurangkök och är van att arbeta självständigt samtidigt som du fungerar bra tillsammans med andra i teamet.
Det här är ett uppdrag för dig som gillar säsongsarbete och vill arbeta i ett professionellt kök där kvalitet, tempo och samarbete är viktigt.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet från restaurangkök
• Är självgående och strukturerad
• Kan hantera stress och arbeta i högt tempo
• Är ansvarstagande och noggrann i ditt arbete
Vi erbjuder
• Konkurrenskraftig lön
• Schyssta arbetsvillkor
• Bra arbetsmiljö
• Friskvårdsbidrag
• Resor till och från arbetsplatsen
Hos oss är det viktigt att du trivs i ditt arbete och känner dig trygg i ditt uppdrag.
Skicka din ansökan till.zabi@oui-chef.se
079-323 08 22
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: Zabi@oui-chef.se
