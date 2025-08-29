Kock sökes 50%
Gottskär Hotell AB / Kockjobb / Kungsbacka Visa alla kockjobb i Kungsbacka
2025-08-29
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gottskär Hotell AB i Kungsbacka
Du är en mat kreatör som inspirerar och motiverar dina medarbetare att utvecklas på personligt plan och mot ett gemensamt mål med nöjda återkommande gäster. Du håller hög standard för att leverera goda matupplevelser. Du är lösnings orienterad och nyfiken, bra på att kommunicera och med ett fokus på högsta kvalitet. Du har en förmåga att kunna samarbeta samt kommunicera effektivt med övriga teammedlemmar.
Hos oss får du en varierad arbetsvardag med servering av lunch, a la carté, tapas, catering, konferensbokningar och deras fikor samt den dagliga driften av ett storkök.
Vi har också större evenemang som exempelvis bröllop och jubileumsfirande.
Du är: noggrann, pålitlig, god i kommunikation, flexibel efter gästernas önskemål, en lagspelare, en del i en god arbetsmiljö,
Varierande arbetstider. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: annamalin@gottskarkonferens.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KOCK". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gottskär Hotell AB
(org.nr 556619-2638)
Landstormsvägen 31 (visa karta
)
439 93 ONSALA Kontakt
Benno Leijgraaf kitchen@konferens.se Jobbnummer
9481742